Polis Memurunun Dikkati Genç Kızı Hayata Bağladı

Silivri Boşnak bahçe mevkiinde yabancı uyruklu bir şahsın boğulduğu yönündeki ihbarı Silivri Polisi ve sahil güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi. Genç kız, görevli bir polis memurunun dikkati sonucu sağ olarak denizden çıkarıldı.

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  • 08.08.2020 04:32
  • Güncelleme: ..
Polis Memurunun Dikkati Genç Kızı Hayata Bağladı
SHA Silivri Haber Ajansı -

Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte Boşnak Bahçe mevkiinden deniz giren 15 yaşındaki Judi A. İsimli kız çocuğunun bir anda gözden kaybolduğu iddiası üzerine Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin çalışması yaklaşık 4 saat sürdü.

POLİS MEMURUNUN DİKKATİ GENÇ KIZI HAYATA BAĞLADI

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Silivri Emniyet Müdürlüğünde görevli Kemal Bozkurt isimli polis memuru kayalıklara yakın karanlık bir noktada hareketsiz duran bir cismin olduğunu fark etmesi üzerine denize atlayarak o bölgeye yüzmeye başladı. Boğulduğu iddia edilen genç kızın yarı baygın şekilde olduğunu gören polis memuru Bozkurt genç kızı kıyıya çekti.

Nefes aldığının tespit edilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız sedye ile ambulansa taşınarak Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı.

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