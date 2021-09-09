CHP, kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sundu

CHP'nin 98. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Çelenk Töreni'nde konuşma yapan İlçe Başkanı Berker Esen şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Hemşerilerim, Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ile ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi onun işaret ettiği muasır medeniyeler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza atamızın manevi huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Mücadelemiz, hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir. Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresinde attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü mirasçıları olarak manevi huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayı Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 98'nci kuruluş yıl dönümümüzde yüreğimizde taşıyoruz. Yegâne amacımız sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Parti’mizin 98 yılında kimsesizlerin kimsesi cumhuriyetimizi çok yakında gelecek olan iktidarımızda demokrasi ile taçlandıracağımıza inancımız tam. Bu duygu ve düşüncelerle, Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi'nin mimarları olan Kurucu Genel Başkanımız ve Ebedi Başkomutanımız Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarına, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”