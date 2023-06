Portico Quartet ilk Ankara konseri için CSO ADA Ankara'ya geliyor

TAKİP ET

Yenilikçi ve sürükleyici enstrümantal kompozisyonlarının her biriyle dinleyenleri farklı yolculuklara çıkaran, İngiliz cazının ve Avrupa modern cazının en önemli isimlerinden Portico Quartet, 10 Haziran’da CSO Ada Ankara Caz Serisi’ne konuk olacak.

CSO Ada Ankara birbirinden özel konser serileri çerçevesinde dinleyicileri dünyaca ünlü isimlerle buluşturmaya devam ediyor. 2007 yılında çıkardıkları ‘Knee Deep in the North Sea’ isimli ilk albümlerini yayınlamalarının ardından aynı sene prestijli Mercury ödülüne aday gösterilen Portico Quartet, Time Out tarafından 2007’nin en iyi caz albümü seçilmeleriyle birçok uluslararası caz festivallerinin kapılarını araladı.

Caz, electronica, ambient ve klasik müzik türlerini bir araya getiren dörtlünün genel müzik anlayışını elektronik vuruşları yırtan derin saksofon sololar, parçaların atmosferini tamamlayan hang drumın melodik tınısı ve ritme destek çıkan kontrbas adımları oluşturuyor.

Kariyerleri boyunca Real World, Ninja Tune, Gondwana Records gibi köklü plak şirketlerinden albümleri yayımlanan atmosferik müziğin fantastik dörtlüsü Portico Quartet, muhteşem bir konser ile CSO Ada Ankara’da caz fırtınası estirmeye hazırlanıyor.