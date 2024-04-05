Prof. Dr. Erkan Soylu, burun ameliyatı sonrasında burun içinde oluşabilecek kötü koku hakkında bilgi verdi

Ameliyat sonrası burun içinde kötü koku oluşabileceğini ve bunun birçok faktöre bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Erkan Soylu, “Hastalarımıza, kötü kokuyu gidermek için, bir kulak pamuğunu serum veya deniz suyu spreyi ile ıslatıp içerden burun ucu kubbesini temizlemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Soylu, estetik ameliyatın burunda kötü koku yapmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Soylu, ameliyat sonrası burun içinde kötü koku oluşabileceğini ve bunun birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti.

Genellikle daraltma ve küçültme yapılan burun estetik ameliyatları hakkında konuşan Prof. Dr. Soylu, “Nadiren büyütme de yapılmakla birlikte ameliyatların seyri daha çok küçültme yönündedir. Ameliyat olmuş hastalarda özellikle burun ucu dediğimiz öndeki kubbe, dikişlerle daraltılıp daha belirgin ve hoş görünen bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu da içten bu kısmın daralmasına sebep olmaktadır. Burnumuzun iç kısmını örten dokular sekresyonlar üretmektedir. Bu sekresyonlar burun içine dökülerek büyük çoğunluğu genize doğru akıp hasta tarafından fark edilmeden yutulmakta, az bir kısmı ise hasta tarafından sümkürülerek çıkarılmaktadır” dedi.

Özellikle ameliyattan sonraki ilk 6 ayda ödemin de etkisiyle bu bölgede üretilen sekresyonların, burun içine atılamaması veya gecikmeli olarak atılması nedeniyle bakteriler tarafından çürütülerek kötü kokuya sebep olabileceğine değinen Prof. Dr. Soylu, bu durumun genellikle ödemler geçtikçe kendiliğinden düzeleceğini belirterek, “Hastalarımıza, kötü kokuyu gidermek için, bir kulak pamuğunu serum veya deniz suyu spreyi ile ıslatıp içerden burun ucu kubbesini temizlemelerini tavsiye ediyoruz. Nadiren de olsa burun içindeki kötü koku, enfeksiyon veya özellikle revizyon ameliyatlarından sonra kıkırdakların beslenemeyip eridiğinin bir belirtisi de olabilir. Bu durumlarda genellikle iyileşmekte olan bir burnun tekrar şişmeye başlaması veya kızarıklığın artması söz konusudur ki mutlaka ameliyat olunan doktora durumun bildirilmesi gerekir” diye konuştu.