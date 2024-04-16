Sağlık çalışanlarına egzersiz etkinliği

Kırklareli Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları, "Sağlık Çalışanları Güne Egzersizle Başlıyor" etkinliği çerçevesinde egzersiz yaptı.

Sağlık Çalışanları Güne Egzersizle Başlıyor etkinliği, Babaeski ilçe Spor Müdürlüğü antrenörü Ahmet Can Yamak eşliğinde gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların önlenmesine yönelik yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin kazandırılması önem arz etmektedir. Bu sebeple 2024 yılı Kırklareli ili fiziksel aktivite planı çerçevesinde Nisan ayı Sağlık Çalışanları Güne Egzersizle Başlıyor etkinliği Babaeski İlçe Spor Müdürlüğü antrenörü Ahmet Can Yamak eşliğinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımıza egzersiz yaptırılmıştır" denildi.