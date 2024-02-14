Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: 'Yoğun bakımda çalışan bir işçinin nöbet ücreti hemşirelerin nöbet ücretinden yüksek seviyede'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hemşirelerin nöbet ücretlerinin yeterli olmadığını belirterek, “Yoğun bakımda çalışan bir işçinin nöbet ücreti hemşirenin nöbet ücretinden daha yüksek” dedi.

Sağlık-Sen tarafından Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı’nda hemşirelere yönelik yapılabilecek iyileştirmeler ve özlük haklarının korunarak geliştirilmesi ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, dünyadaki en tecrübeli hemşirelerin Türkiye’de bulunduğunu belirtti. Doğan, hemşirelerin mesleğinin hak ettiği değeri en üst seviyede alması için gayret edeceklerini söyleyerek, çalıştaydan çıkan sonuca göre durumun takibini gerekli devlet kurumlarında yapacaklarını sözlerine ekledi.

“Yoğun bakımda çalışan bir işçinin nöbet ücreti hemşirenin nöbet ücretinden daha yüksek”

Doğan, toplu sözleşme sürecinde hemşirelerin temel sorunlarını masaya yatırdıklarını ifade etti. Burada yapılacak iyileştirmelerin gerekli tüm meslek gruplarına yapılması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Doğan, “En azından yoğun bakımda çalışan veya Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan hemşire arkadaşımızın hakkının burada verilmesi gerekiyor dedik ve taban ek ödeme katsayısının 5 puan artışını sağladık. Nöbet ücretlerinde de 10 puan artış sağladık. Fakat bunlar kesinlikle yeterli değil. Yoğun bakımda yanımızda çalışan bir işçi arkadaşımızın nöbet ücreti yüksek seviyelerde ama hemşire arkadaşımızın nöbet ücreti alt seviyelerde. Bu kesinlikle adilane bir durum değildir” dedi.

Daha önce nöbet ücretlerindeki sorunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a ilettiklerini söyleyen Doğan, “Sayın Bakanım sizlerden bu konuda destek istiyoruz. Hemşirelerin gece nöbet ücretlerinin arttırılması gerekiyor. Bir taksiye bindiğiniz zaman bile taksimetresi gece farklı çalışıyor. Fakat biz ailemizi bırakarak nöbetlere geliyoruz. Nöbetlerde alın teri döküp emek harcıyoruz ama karşılığını alamıyoruz” dedi.

TBMM’de sağlıkla ilgili bir yasa tasarısının görüşüldüğünü hatırlatan Doğan, bu yasa tasarısında nöbet ücretlerinin de yer almasını gündeme getirdiklerini ve yasalaşması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

“Hemşireler kendi işleri dışında işlerle uğraşıyor”

Hemşirelerin işleri dışındaki işlemlerle de uğraşmak zorunda kaldığını söyleyen Doğan, “Bir kan takma bir hemşirenin 1 saatini alıyor. Çünkü kağıt işlemleriyle uğraşıyoruz, prosedürlerle uğraşıyoruz. Maalesef bizim işimiz olmayan işlerle uğraşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Doğan, Sağlık-Sen olarak sahadan alınan talepler doğrultusunda servislere de polikliniklere verildiği gibi 7/24 tıbbi sekreter verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Hemşirenin işi hasta bakmak, hastayla temas etmektir. Hemşire kağıt işinden kendini bırakıp da hastaya bakamıyor” diye konuştu.

“Hemşirelik işi yapmayan hemşire ile yoğun bakımda çalışan hemşire aynı ücreti almamalı”

Hemşirelik mesleğinde ücretlerde hakkaniyetin sağlanması gerektiğini vurgulayan Doğan, “Eğer ki yoğun bakımda çalışan hemşireyle hemşirelik yapmayan hemşire aynı maaşı alıyorsa bu haksızlıktır. Hemşirelik mesleğini icra etmeyen birine hemşirelik maaşı verilmemesi gerekiyor” dedi.

“Hemşirelerin iş yükünü azaltmak için atama yapılmalı”

Doğan, sağlık alanında yapılacak 35 bin atamanın hemşirelerin iş yükünün dikkate alınarak yapılması gerektiğini dile getirerek, “İş yükümüz gerçekten çok fazla. Bu iş yükünün azaltılması gerekiyor. Bunun da çözümü; şu anda 35 bin sağlık personeli ataması var. Fakat bu sayı yeterli gelmiyor. Çözüm için atama bekleyen hemşire arkadaşlarımızın bir an önce atanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Çalıştay basına kapalı olarak devam etti.