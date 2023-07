Sakarya'da 9 günlük tatilde 22 boğulma vakasına müdahale edildi

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun mesai harcadı. Ekipler tatil boyunca 22 boğulma vakasına müdahale ederken, kaybolan 30 çocuğu da ailesine kavuşturdu.

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran ekipleri yoğun mesai harcadı. Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, Kaynarca’da 2 ve Karasu’da 45 cankurtaran ile 29 kule, Kocaali’de 20 cankurtaran ve 15 kule ve kadınlar havuzunda 2 cankurtaran olduğunu ifade etti.

"Yaklaşık 1 milyona yakın insan şu an Karasu’da"

Bayram tatilinin yoğun geçtiğini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "Yaz sezonumuz başladı. 9 günlük tatilin bilançosu bizim için çok yoğun oldu. Yaklaşık 1 milyona yakın insan şu an Karasu’da sadece. Tabii biz Büyükşehir Belediyesi olarak 3 tane sahile bakıyoruz. Kaynarca, Karasu, Kocaali’de toplamda 72 personelimiz var. Kaynarca’da 2 cankurtaranımız, Karasu bölgesinde 45 cankurtaranımız, 29 kulemiz, 2 idari personelimiz var, Kocaali bölgemizde 20 cankurtaranımız, 15 kulemiz, kadınlar havuzunda 2 cankurtaranımız var ve orada da 1 idari personelimiz var. Toplam 6 jet skiyle müdahalelerimizi yapıyoruz, 1 tane ATV aracımız var. Boğulma vakalarını karadan ambulansa hızlı bir şekilde ulaştırmak için bunu kullanıyoruz" dedi.

"30 kayıp çocuğu ailelerine kavuşturduk"

Bir günde kayıp olan 30 çocuğu ailesine teslim ettiklerini aktaran Karaca, "Yoğun bir mesai harcıyoruz. Sahilde resmen adım atacak yer yok. Hatta şemsiye kuracak yer bulamıyoruz. Tabii onun yoğunluğunu da denizde daha çok görüyoruz. Her yer çocuk kaynıyor. Bizi en çok zorlayan kısım bu bayram boyunca 22 boğulma vakamız oldu. Yoğun bir mesai harcıyoruz. Personellerimiz, karadan ve denizden sürekli devriye atıyorlar. ATV ile devriye atıyoruz. Vatandaşları uyarmaya çalışıyoruz. Aileler bizi gerçekten şu konuda bizi çok zorluyor. Her yer çocuk kaynıyor. Sadece dün 30 kayıp çocuğu ailelerine kavuşturduk. Yani boğulmanın haricinde kayıp çocukları da ailelerine teslim etmeye çalışıyoruz. Tabii bir görevimizin haricinde başka bir görev de edinmiş olduk. Karasu sahili şu an tıklım tıklım. Biz de bir an önce bayram tatilinin bitmesini bekliyoruz ki kazasız belasız bir şekilde sezonumuzu tamamlayalım" diye konuştu.