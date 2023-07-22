Saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kasasının iki katı yüksekliğinde saman taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kasasının iki katı yüksekliğinde saman taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Lüleburgaz’da alabileceğinden çok fazla yük alan kamyonun saman balyalarını kasasına sabitlemediği ve sallanarak trafikte gittiği anlar diğer sürücüleri korkuttu. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.