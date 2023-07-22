Bakan Özhaseki: 'Yerinde Dönüşüm'e 5 günde 80 bin başvuru'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki “Yerinde Dönüşüm” projesine başvuru sayısısın 5 günde 80 bine ulaştığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurular rekora gidiyor. Başvuru sayısı 5 günde 80 bine ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin gördüğü büyük ilgiye dair paylaşımda bulundu. Özhaseki paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz’da başlattığımız ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz, depremzede kardeşlerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. Beş gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması, projemizin; vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Kırmızı çizgimizden taviz vermeyeceğiz”

Projeyle deprem bölgesinin inşa ve ihya sürecinde Bakanlık olarak 4 kırmızı çizgiden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti: “İnşallah ‘Yerinde Dönüşüm’ ile dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeden, her bir aşamasını Bakanlığımızın denetleyeceği bir süreç yürüterek şehirlerimizi ihya edeceğiz. Vatandaşlarımızla el ele vererek 11 şehrimizde hayatı canlandıracak ve güvenli, hızlı bir inşa sürecini gerçekleştireceğiz.”

Sıfır tolerans uygulanacak

‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde Bakanlığın taviz vermeyeceği 4 kırmızı çizgisi şöyle:

"Fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek. Dere yatakları asla imara açılmayacak. Mimarlık-mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak."