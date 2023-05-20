Sayalar'ın gençleri bir harika 5-0

TFF İstanbul U 17 B Ligi 1. Grupta zirve mücadelesi veren Sayalar, Çanta deplasmanından güle oynaya döndü: 0-5.

Sayalar'ın gençleri bir harika 5-0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Değirmenköy Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan misafir takım 4. dakikada Mert Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 26'da Egemen Şaşmaz skoru 2-0 yaptı. 37 ve 38'de rakip fileleri iki kez havalandıran Mert Yılmaz hem hat trick yaptı hem de ilk yarının skorunu belirledi: 0-4. İkinci yarıda kendi sıkmayan Sayalar 77'de Eser Meriç'le bir gol daha bularak skoru belirledi. 0-5.