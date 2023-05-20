Sayalar'ın gençleri bir harika 5-0

Değirmenköy Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan misafir takım 4. dakikada Mert Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 26'da Egemen Şaşmaz skoru 2-0 yaptı. 37 ve 38'de rakip fileleri iki kez havalandıran Mert Yılmaz hem hat trick yaptı hem de ilk yarının skorunu belirledi: 0-4. İkinci yarıda kendi sıkmayan Sayalar 77'de Eser Meriç'le bir gol daha bularak skoru belirledi. 0-5.