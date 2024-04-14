Silivrililer dikkat! Bu mahallelerde elektrik kesintileri yapılacak

2024-04-15 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 15/04/2024 09:00:00 - 15/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-15 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, CANSEVER, DAİM, DUT, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, UMUT, YALIM, YELİZ, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İSMAİL TAN, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK sk bölgelerinde 15/04/2024 09:00:00 - 15/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-15 13:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, EFE, GÖKHAN, HORON, KADI, KELTEPE, MECLİS, UĞURLU, ZEYBEK, ÇOBANOĞLU sk bölgelerinde 15/04/2024 13:00:00 - 15/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

