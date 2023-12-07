Merhum muhtarın ismi mahallesinde yaşayacak
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ballıhoca Muhtarı Kadir Akkavak'ın adı mahallesindeki bir sokağa verilecek.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Ballıhoca Muhtarı Kadir Akkavak’ın adı mahallesindeki bir sokağa verilecek.
2009 yılında ayçiçeği tarlasında yaşanan hırsızlık vakası sonucu gelişen tartışma neticesinde, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Ballıhoca Mahallesi Muhtarı Kadir Akkavak’ın adı, mahallesindeki bir sokağa verilecek.
Muratlı Belediye Meclisi’nin Aralık ayı olağan toplantısında gündeme gelen Ballıhoca Mahallesi 1524. Sokak’a ‘Muhtar Kadir Akkavak Sokak’ isminin verilmesi hususu, Belediye Meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.