Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye'de belediyenin sosyal tesisinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, çöp atmak için dışarı çıktığında 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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  • 23.05.2022 12:28
  • Güncelleme: 23.05.2022 13:22
Celaliye'de cinayet gibi kaza
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Olay gece saatlerinde Celaliye’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Belediyesi’nin sosyal tesislerinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk (42) çöp atmak için tesisten dışarı çıktı. Bu sırada 34 EEH 215 plakalı otomobil sürücüsü, Demirrenk’e çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Demirrenk olay yerinden geçerken denk gelen 112 sağlık personellerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Demirrenk’in elinde çöplerle dışarı çıkıyor. Bu sırada hızla gelen araç, Demirrenk’e çarpıyor.

İHA

SHA Editör
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