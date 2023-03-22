Sertan Güriz, Çatalcaspor ile anlaştı

2018-2019 sezonunda sarı kırmızılı takımda başarılı bir sezon geçiren Güriz 4 yıl aradan sonra yeniden İDAŞ Çatalcaspor’un başına geçti. İDAŞ Çatalcaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Kamuran Bakan yaptığı açıklamada Sertan Güriz’e inandıklarını söyledi. Bakan “Hocamıza güveniyoruz. Kendisi bizi ve takımı yakından tanıyan bir hoca. Başarılar diliyoruz” ifadesini kullandı. Öte yandan Güriz bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.