Sevgi ve iyiliği dağıtmaya devam ediyorlar

Türk Kızılay Bilecik Şubesi’ne bağlı Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Kızılay gönüllüleri kenttin dört bir yanına yardımlarını dağıtmaya devam ederken, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Burada Kızılay gönüllüleri yaşlılarla sohbet ettiler, hâtıralarını dinlediler ve birlikte çeşitli aktivitelerde bulundular. Huzurevi sakinleri Kızılay gönüllülerine bu ziyaret için teşekkür etti.

Kızılay Gönüllüleri ise; sadece yardımları değil sevgiyi ve iyiliği de dağıtmaya devam ettiklerini belirtti.