Silivri belediyesinden resim, şiir ve kompozisyon yarışması

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “7’den 70’e kültürle, sanatla ve sporla bezenmiş Silivri” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha imzasını atıyor. Silivri Belediyesi tarafından “Cumhuriyet 100 Yaşında” temalı ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleniyor. İlkokul (resim), ortaokul (şiir) ve lise (kompozisyon) kategorilerinde düzenlenecek olan yarışmanın resim ve şiir kategorilerinin birincileri tablet, ikincileri akıllı saat, üçüncüleri kablosuz kulaklık ödülü kazanacak. Yarışmanın mansiyon ödülü ise kitap seti olarak belirlendi. Kompozisyon kategorisinin birincisi laptop, ikincisi tablet, üçüncüsü akıllı saat kazanacak. Yarışmanın mansiyon ödülü ise kablosuz kulaklık olacak. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına katılmak isteyen öğrenciler 15 Ağustos-6 Ekim 2023 tarihleri arasında Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelerek başvurularını yapabilecek. Daha detaylı bilgi almak isteyen Silivrililer 0212 444 20 47 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.

YARIŞMA ŞARTLARI

Resim:

35x50 cm resim kâğıdı kullanılacaktır.

Serbest teknik (suluboya, pastel boya, guaj boya, karakalem veya kolâj)

Paspartulu olacaktır.

Şiir:

Eserler okunaklı bir yazıyla dolma kalem veya tükenmez kalem kullanılarak yazılacaktır.

Eserler alıntı olmayacak, tamamen orijinal ve başka bir yerde yayımlanmamış olacaktır.

Bir sayfayı (A4) geçmeyecektir.

Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.

Kompozisyon:

Okunaklı bir yazıyla dolmakalem veya tükenmez kalem kullanılarak yazılacaktır.

Eserler alıntı olmayacak, tamamen orijinal ve başka bir yerde yayımlanmamış olacaktır.

Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak