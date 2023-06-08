Silivri belediyesinden üniversite sınavı öncesi moral etkinliği

Silivri Belediyesi, 17 Haziran 2023 Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) öncesi gençler için moral etkinliği düzenliyor. Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 13.00-19.00 arasında Büyükçavuşlu Piknik Alanında gerçekleştirilecek olan moral pikniğinde, ikramlar eşliğinde öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi Oda Orkestrası konseri, Cihan May konseri ve Ada Topal konseri ile öğrenciler doyasıya eğlenerek sınav stresini üzerinden atıp moral depolamış olacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN MORAL PİKNİĞİNE DAVET

Öğrencileri programa davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Öğrencilerimiz için çok önemli bir dönüm noktası olan üniversite sınavı öncesinde hem onların yanında olmak hem de sınav kaygılarını ve streslerini azaltmak amacıyla bir moral etkinliği düzenliyoruz. Silivrili gençlerimizin bu etkinlikle büyük moral depolayacağını düşünüyoruz. İlçemizde yaşayan üniversite sınavına girecek tüm gençlerimizi pazar günü Büyükçavuşlu Piknik Alanına davet ediyorum. Bu vesile ile YKS’ye girecek olan tüm öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.

Etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvurabilir ya da 0212 444 20 47 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.