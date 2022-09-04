Silivri Cezaevi'ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberi

Silivri Cezaevi yönetimine geçtiğimiz günlerde bir mahkûm, ihbar mektubu gönderdi. Mektupta cezaevinde yatan mahkûmlara yönelik kaçak bir yayın yapıldığı ve bu yayın içerisinde şifreli yöntemle bir akım talimatlar verildiği yazıyordu.

İddiaya göre, bu yayınlar karşılığında mahkûmların ailelerinden 3 ila 5 bin lira arasında paralar talep ediliyor, karşılığında mahkûmun adı ve tutuklu bulunduğu koğuş zikredilerek mesajlar söyleniyordu.

Yasal olmayan yollarla yapılan bu yayınlarda terör örgütü PKK, DHKP-C gibi örgüt üyelerine yönelik konuşmalar yapılıp yasaklı şarkılar çalınıyordu.

İhbar üzerine durum önce RTÜK'e, ardından savcılığa bildirildi. RTÜK yapılan incelemede söz konusu radyonun kaçak frekansla yayın yaptığını tespit etti. Yayının adresi Kemerburgaz'daki bir ev çıkınca polisler düğmeye bastı.

RADYO YAYINI İPTAL EDİLDİ

İkamete yapılan operasyonda yayın yapmaya yarayan birçok elektronik malzeme ve uydu vericisi bulundu. Emniyet güçleri tarafından el konulan envanterlerle birlikte yayını yapan kişinin tespit edilmesi için ayrı bir çalışma yürütüldü.

RTÜK yayın frekansının engellenmesi için Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvuruda bulundu. Talep dilekçesinde incelenen yayında terörü destekleyen yayın yapıldığı, kaçak yayınla vergi kaçırıldığı ve bazı şahıslara yönelik ithamlarda bulunulduğu anlatıldı. Talebi kabul eden hâkimlik erişim engeli verirken, şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.



