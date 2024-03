Silivri'de İftar Çadırında 2000 Kişiyle Ramazan Bereketi Paylaşıldı

TAKİP ET

Silivri Belediyesi, Ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmak, birlik ve beraberlik duygusunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla düzenlendiği iftar programlarına bu yıl da devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Eski Festival Alanında kurulan iftar çadırında Protokol İftarı düzenlendi. Program kapsamında Silivri Belediyesi Kültür Merkezi hocaları tarafından fasıl dinletisi sunuldu. Kurulan gönül sofralarında hep birlikte oruçlar açılarak dualar edildi. Yoğun katılımın olduğu iftar programına; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve yaklaşık 2.200 vatandaş katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “GÖNÜL SOFRALARI KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İftar programında bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Rahmet, mağfiret ve manevi kurtuluş mevsimi olan Ramazan günlerine ulaşmış bulunuyoruz. Milli ve manevi hayatımızın bu güzide döneminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da gönül sofralarımızda binlerce hemşehrimizi ağırlayacak ve aynı sofrayı paylaşacağız. Bugün ilk iftarımızı hem ilçe protokolümüz hem de hemşehrilerimizle bir araya gelerek iftar çadırımızda gerçekleştiriyoruz. 30 gün boyunca, her gün 1.500 kişinin oruç açabileceği ramazan çadırımızın yanı sıra, belde ve köylerde de gönül sofraları kurmaya devam edeceğiz. Yine Ramazan’a hazırlık kapsamında cami, mescit ve Kur-an kurslarımızda kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttük. Müftülüğümüzle birlikte mescitlerde teravih namazının kılınmasına yönelik koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Bu Ramazan’da da BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığıyla 10.000 adet Ramazan Kumanyasını ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Evlerinde yemek hazırlama imkânı olmayan ihtiyaç sahibi 400 vatandaşımıza iftarlık sıcak yemek ulaştırıyoruz. Eryap Aşevimizden günlük 1.100 hemşehrimize yemek imkânı sunuyoruz. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla darda ve zorda kalan, yardım bekleyen kim varsa ulaşmaya ve el uzatmaya devam edeceğiz. Silivri Belediyesi olarak sadece Ramazan ayında değil, ‘Kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres’ diyerek yılın her ayından vatandaşlarımızın yanındayız. Silivri Belediyesi olarak 7’den 70’e tüm hemşerilerimizle kucaklaşmayı, gönül köprüleri kurmayı, el birliği ve güç birliği yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

TOĞAN: “SİLİVRİ BELEDİYESİ HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDA”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ilçedeki vatandaşın her zaman yanında yer almaya devam ediyor. Bu anlamda Ramazan ayının ilk iftarında yine vatandaşlarımızla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kurulan bu sofralarla Silivri’deki birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Ramazan geçirmenizi temenni ediyorum. Bu güzel programla bizleri buluşturan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.