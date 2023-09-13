Silivri'de zabıta teşkilatının 197'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Zabıta Teşkilatının 197’nci kuruluş yıl dönümü ve 01-07 Eylül “Zabıta Haftası” nedeniyle Silivri Belediyesi tarafından günün anısına personel yemeği düzenlendi. Palmiye Düğün Salonunda gerçekleştirilen programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Tozlu, Zabıta Müdürlüğünde görevli personel ve aileleri katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan tören, Başkan Yılmaz’ın konuşması ile devam etti.



BAŞKAN YILMAZ: “MÜDÜRLÜKLERİMİZİ MODERN VE KONFORLU BİNALARA TAŞIYORUZ”

Programda konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Zabıta Teşkilatının 197’nci kuruluş yıl dönümü ve 01- 07 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle düzenlediğimiz programda sizlerle bir aradayız. Belediye ve vatandaş ilişkilerinde köprü vazifesi üstlenerek büyük bir özveri ve gayretle görevini ifa eden Zabıta Teşkilatımız ilk olarak Osmanlı döneminde 1826 yılında ‘İhtisap Nezareti’ ismi ile kurulmuştur. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1936 yılında çıkardığı kanunla Zabıta Yönetmeliği oluşturulmuş ve 1956 yılından itibaren belediyelerde müdürlük haline dönüşen Zabıta Teşkilatı, kuruluşundan bugüne kadar çok önemli vazifeler üstlenmiştir. Planlı, düzenli, güvenli ve huzurlu bir şehir için gece gündüz demeden birçok zorluğa göğüs gererek çalışan zabıtalarımız, belediye ile esnaf ve vatandaş arasında köprü olmuştur. Varlıkları ile şehircilik ve sosyal yaşam düzenine katkı sağlayan bu teşkilat belediyelerimizin olmazsa olmazıdır. ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ hedefiyle çıktığımız bu yolculukta en ön safta yer alarak çalışmaları ile bizlere güç veren zabıta personelimiz başta olmak üzere, tüm Zabıta Teşkilatının gününü kutluyorum. Kazasız belasız görevler temenni ediyor, ahirete intikal etmiş olanlara Allah’tan rahmet, emekli personellerimize sağlık ve afiyet diliyorum.” dedi.



Programda Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, zabıta memurluğundan emekli olan Oğuz Komaz ve Özcan Aksal’a teşekkür plaketi verdi. Başkan Yılmaz ayrıca Mardin’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 3’üncü olarak derece yapan zabıta memuru İbrahim Üstünel’e de teşekkür belgesi takdiminde bulundu.