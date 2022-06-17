Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'dan Yıl Sonu Mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, eğitim öğretim döneminin sonu nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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  • 17.06.2022 14:28
  • Güncelleme: 17.06.2022 14:29
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'dan Yıl Sonu Mesajı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Artar, ‘Sevgili çocuklarım’ diyerek yayınladığı yıl sonu mesajında şu ifadelere yer verdi;
Sizleri sınıflarda görmenin mutluluğuyla bir eğitim öğretim yılını tamamladık. Pandemi döneminde okullarımızın ve sizlerle okul bahçelerinde, sınıflarda vakit geçirebilmenin güzelliğini bir kez daha fark ettik. Sizlerin karne heyecanına ortağız. 
Okullarda edindiğiniz bilgilerinize yaz tatilinde yenilerini ekleyin. Kişisel ilgi ve yeteneklerinizi keşfedip o alanlarda ilerleyin. Unutmayınız ki, hayat bir öğrenme yolculuğudur.  Sizlerin de öğrenme yolculuğunuzu çeşitlendirerek sürdürmeniz gerekiyor.  Eğitim sadece akademik değildir. Spor, sanat, sosyal- kültürel faaliyetler, doğayı keşfetmek, bol bol kitap okumak... Yaz tatili bunları yapmak için sizlere sunulan harika bir fırsattır. Keyifli, eğlenceli, sağlıklı bir tatil diliyorum. 
Değerli meslektaşlarım,
Eğitim - öğretim yılı boyunca yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için gösterdiğiniz özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ve teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda kurumlarımızın niteliğini arttırarak adım adım daha iyiye ve güzele ulaşmayı hedefliyoruz. Fedakârca yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinizi tebrik ediyor, emeklerinizden dolayı, bir kez daha sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir tatil diliyorum. 
Saygıdeğer velilerim,
Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri için mutlaka onlara fırsatlar tanımalıyız. Millî Eğitim Bakanlığımızın yaz etkinliklerini takip etmeli, çocuklarımızın etkinliklerden faydalanmasını sağlamalıyız. Yaz tatili öğrendiklerimizi pekiştirip yeni öğrenmelere, yeteneklerin keşfine sizlerin sayesinde dönüşecek. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil dönemi dilerim. 
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılını tamamladığımız bugün de, sevgili öğrencilerimizi, değerli meslektaşlarımı ve saygıdeğer velilerimizi kutluyor, tüm eğitim camiamıza iyi tatiller diliyorum. 

Sağlıcakla Kalınız, İyi Tatiller...
 

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Yusuf Eker
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