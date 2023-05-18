Silivri Mektebim'de Bilim Şenliği düzenlendi

Silivri Mektebim Koleji, öğrencilerin yıl boyunca değişik alanlarda teorik olarak öğrendiği konuları uygulama sahasına yansıtan Bilim Şenliği düzenledi.

ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

13 Mayıs Cumartesi günü Silivri Mektebim kampüs bahçesinde düzenlenen şenlik, fen bilimleri, matematik, müzik, arkeoloji, coğrafya, görsel sanatlar, sinema, bilişim gibi birçok alanda öğrenciler hünerlerini sergilemesine olanak sağladı.

1000'E YAKIN ZİYARETÇİ

Bilim Şenliği'ne Mektebim Koleji öğrenci ve ailelerinden oluşan 1000'e yakın ziyaretçi katılırken, gün boyu süren etkinlikte konuklar için hazırlanan sokak lezzetleri de keyifli bir gün yaşanmasına neden oldu. Sokak lezzetleri standını Silivri Mektebim Koleji Okul Aile Birliği yönetti.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA KİTAP VE KIRTASİYE DESTEĞİ

Etkinlikten elde edilen tüm gelirin deprem bölgesindeki çocuklar için kitap ve kırtasiye desteği olarak kullanılacağını belirten Okul Aile Birliği Başkanı Nimet Çeri, “Yıl boyunca çeşitli etkinliklerle okulumuz ve çocuklarımıza destek oluyoruz. Özellikle Şubat başından itibaren odağımıza Deprem Bölgesini aldık ve tüm sosyal etkinliklerimizden elde ettiğimiz gelirleri o bölgeye kanalize ediyoruz. Bugün de sokak lezzetleri standımızdan elde edilecek geliri önümüzdeki yılın başında öğrencilere iletilmek üzere kitap ve kırtasiye ürünlerine dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

Mektebim Koleji öğretmenleri, yıl boyunca derslerde öğrencilere anlattıkları teorik bilgilerin uygulama sahasına indirilmesine katkı sağlarken, öğrencilerin de yaptıkları çalışmalara hakimiyeti dikkat çekti. Etkinliğe katılan veliler de çocuklarının oluşturduğu bu ortamda mutlu ve gururlu bir gün geçirdiler.

Mektebim Koleji yöneticileri, her yıl Mayıs ayında MekFest adıyla yıl sonu eğlencesi, konserler düzenlediklerini belirterek “Bu yıl, ülkemizin içinden geçtiği üzücü deprem gündeminden dolayı yıl sonu etkinliklerimizi eğlence şeklinde değil, Bilim Şenliği formatında yapmanın daha uygun olacağını düşündük ve bu kez sahneyi çocuklarımıza açtık, iyi de oldu” şeklinde konuştular.