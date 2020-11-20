Silivri'de intihar girişimi: Polis son anda yakaladı
Silivri'de Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde bulunan köprüye çıkan bir kişi, intihara kalkıştı.
Silivri'de Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde bulunan köprüye çıkan bir kişi, intihara kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve itfaiye yönlendirildi. İntihar nedeniyle D100 karayolu İstanbul-Edirne istikametinde trafik kesintiye uğradı.
Tüm çabalara rağmen intihardan vazgeçmeyen kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde sonra anda kurtarıldı.
İsmi öğrenilemeyen şahıs, kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN