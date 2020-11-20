Silivri'de intihar girişimi: Polis son anda yakaladı

Silivri'de Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde bulunan köprüye çıkan bir kişi, intihara kalkıştı.

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  • 20.11.2020 19:57
  • Güncelleme: ..
Silivri'de intihar girişimi: Polis son anda yakaladı
SHA Silivri Haber Ajansı -

Silivri'de Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde bulunan köprüye çıkan bir kişi, intihara kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve itfaiye yönlendirildi. İntihar nedeniyle D100 karayolu İstanbul-Edirne istikametinde trafik kesintiye uğradı.
Tüm çabalara rağmen intihardan vazgeçmeyen kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde sonra anda kurtarıldı. 
İsmi öğrenilemeyen şahıs, kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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