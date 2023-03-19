Silivrili çiftçiler milli Ayçiçek tohumu sevinci yaşıyor
Silivri Belediyesinin üreticilere yönelik 7 milyon TL değerindeki 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumu desteği devam ediyor. Sayalar, Çayırdere, Büyükkılıçlı, Küçükkılıçlı ve Alipaşa mahallelerinde düzenlenen Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım Törenleri ile 160 çiftçiye 560.000 TL değerindeki 160 paket yerli ayçiçek tohumu dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 2.150 dönüm araziye ekim yapabilecek.
“TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERİN ÖRNEK ALDIĞI HİZMETLERE İMZA ATIYORUZ”
Milli hibrit ayçiçeği dağıtım törenlerinde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Milli hibrit ayçiçek tohumlarımızı üreticilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Buradaki amacımız köylerin tekrar üretime dönmesi ve üreterek büyümesidir. Belediye Başkanı adayıyken Silivri’nin yalnızca çarşı meydanından, sahilden ibaret bir anlayışla yönetilmemesi gerektiğini, eğer öyle idare edilirse Silivri’ye ihanet edileceğini söylemiştim.