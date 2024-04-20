Silivrili Kerem, başarılarına devam ediyor

Basketbol kariyerine Silivri’de başlayan ve sonrasında Anadolu Efes’e transfer olan Kerem Arslan, başarılı kariyerine devam ediyor. Milli forma ile ülkemizi yurt dışında da temsil eden Kerem Arslan, Anadolu Efes U15 formasıyla katıldığı Tarsus Amerikan Koleji Güner Baykal Basketbol Turnuvası’ndaki performansı ile hem turnuvanın en değerli oyuncusu hem de en iyi forveti seçildi.