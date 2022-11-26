SİSED'e özverili çalışmalarından dolayı bir plaket daha

Muharrem Şentürk başkanlığında faaliyetlerini sürdüren SİSED’e çalışmalarından dolayı bir ödülde Mektebim okullarından geldi. SİSED’in plaketi, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yapılan yemekli toplantıda Okulun Silivri Kampüs sahibi Emre Kart ve Kampüs müdürü Serdar Şeker tarafından dernek başkanı Muharrem Şentürk’e takdim edildi.