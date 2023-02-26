SİSED'ten depremzedelere bir destek daha

Silivri Servisçiler Derneği (SİSED) deprem felaketinin yaşandığı ilk günlerde yapmış olduğu 100 polar ve 100 bin TL yardımın ardından bir yardım kampanyasına daha dahil olduklarını duyurdu. Dernek yönetimin tarafından velilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi.;

Sayın velilerimiz,

“Ülkemizi derinden sarsan deprem sebebiyle okullar 2 hafta idari tatil edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME’nin bu konuda daha önce aldığı kararla yasal olarak idari izin sayılan günler ücrete tabidir. Yasal olarak alma hakkımız olan ücreti, okulda servis hizmeti alan her öğrenci için 200 TL depremzedelerimizin yaralarını sarma kararı aldık. Böylece hem sizlerin hem bizlerin içi rahat etsin istedik. Yaptığımız yardımların dekontunu yine sizlerle paylaşacağız. Haziran ayında okulların kapanış takvmine göre yarı yıl tatilinin ücretini almayacağız. Anlayışınız ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.”

SİSED, önümüzdeki günlerde her üyesi için 1 erzak kolisi yardımı yapacaklarını da duyurdu