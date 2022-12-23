Sosyal medya şifrelerinizi güncelleyin: Dolandırıcıların yeni yöntemi Facebook'un açığı oldu

Sosyal medya sitesi Facebook’un yeni bir açığı dolandırıcıların yeni yöntemi oldu. Kullanıcıların hesaplarına erişen hackerler, gerçekleştirdiği paylaşımlar üzerinden binlerce insanı bu yoldan dolandırıyor. Uzmanlar ise sosyal medya hesaplarının şifrelerinin güncellenmesi gerektiğini bildiriyor.

Dolandırıcıların, sosyal medya sitesi Facebook’ta var olan bir açık sayesinde kişilerin hesaplarına erişerek, onların adına paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Kolay yoldan para kazanma paylaşımlarında bulunan hackerler, binlerce insanı bu yoldan dolandırıyor. Hackerların saldırısına uğrayan Teknoloji Editörü ve Sosyal Medya İçerik Üreticisi olan Ozancan Sadık Kubilay konunun detaylarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

“Hesap güvenliği için şifrenizi acil bir şekilde güncelleyin”

Teknoloji Editörü ve Sosyal Medya İçerik Üreticisi olan Ozancan Sadık Kubilay, konunun detaylarını şu şekilde ifade etti:

“Geçtiğimiz gün İnstagram hesabıma bir anda birilerinin tarafından eriştiğini dair bir telefon aldım ve bu telefon sonrasında baktığımda hesabımda gerçekten de işte bu herkesin dolandırıldığını da yapılan paylaşımlardan bir tanesinin yapıldığını gördüm. Borsa uygulaması servisinde şu kadar para kazandım gibisinden zaten bu yalan bir paylaşım bu arada onu da söyleyeyim. Bunu bir yerde görürseniz de doğrudan bu dolandırılma içeriği diyebilirsiniz ve sonrasında hesabımda çift adımlı doğrulama açık ve tüm güvenlik önlemleri açık olmasına rağmen bunun nasıl mümkün olabildiğini araştırmaya başladım ve Facebook’un hesaplar merkezi adındaki bir bölümünden hesaplara erişilebildiği başka hesaplarla da diğer hesapların bir araya getirildiği ve bu sayede blok halinde bu hesaplardan gönderi ve hikaye paylaşımı yapılabildiğini fark ettim. Tabii bunun üzerine ben hesabımı geri almak için gerekli işlemleri başlattım kendimce ama bunu yapan kişiler aynı zamanda hesabımdaki mail adresini telefon numarasını falan kaldırıp çift adımlı doğrulamayı devre dışı bırakmayı başarmışlar bir şekilde. ’Nasıl oluyor?’sorusu en önemli. Nasıl olduğunu da baktığında Facebook hesabı üzerinden bu ulaşmayı gerçekleştirdiklerini, hesabıma ulaştıklarını gördüm. Dolayısıyla burada önemli olan 2-3 tane detay var. Bir tanesi Facebook hesabınızın şifresini çok yakın bir tarihte değiştirmediyseniz mutlaka hesap güvenliği için şifrenizi acil bir şekilde güncelleyin. Çünkü hesaplar merkezi üzerinden belli ki çok rahat bir şekilde bu hesaplar çalınabilir, ele geçirilebiliyor."

“Çift adımlı doğrulamayı açık bırakın”

Hesabını geri aldığından tanımadığı birkaç hesabın daha Facebook hesabına bağlandığını belirten Kubilay, “Ben hesabımı elime geriye aldığımda ilk fark ettiğim şey hesaplar merkezinde tanımadığım 3 ya da 4 tane daha farklı insanın İnstagram hesabının olduğuydu. Bu beni oldukça şaşırttı. Kontrol ettiğimde o kişilerin hesaplarından story paylaşımı falan da yapabildiğimi gördüm. Tabii ki hemen sonrasında bu şeyi iptal ettim. Bu izni hesapları kaldırdım hesaplar merkezinden ama bu işlemi yapan kişiler aynı zamanda o hesapları da çok rahat bir şekilde erişebilmişler. Dolayısıyla İnstagram ve Facebook şifrelerinizi çok hızlı bir şekilde güncellemeniz oldukça önem arz ediyor. Çift adımlı doğrulamayı siz yine ne olur, ne olmaz açık bırakın” ifadelerini kullandı.

“Hackerler yepyeni bir yöntem bulmuşlar”

Sosyal medya hesaplarında kullanılan mail adreslerinin güncel olması gerektiğine vurgu yapan Kubilay şöyle devam etti:

“Hem İnstagram hem Facebook adresinizin kayıtlı olduğu mail adresinin eğer kullanmıyorsanız mutlaka aktif kullandığınız bir mail adresine çevirin. Çünkü benim Facebook’umda bulunan mail adresi bir süredir böyle sürekli bakmadığım bir mail adresi idi. Dolayısıyla o mail adresinden de böyle bir hesabınızı saldırı olma ihtimali oldukça yüksek. Bu konulara dikkat etmeniz önemle arz ediyor. Çünkü hackerler ya da kötü niyetli kişiler yepyeni bir yöntem bulmuşlar. Sizin adınıza başka insanların dolandırılması adına bunu yapmanız oldukça önemli. Çünkü burada sadece bir hesap hacklenmesinden söz etmiyoruz. Burada sizin adınıza başka insanların dolandırılmasından bahsediyoruz. Oldukça önem arz eden bu konuya sizlerin de dikkat etmesi oldukça önemli diye düşünmekteyim.”