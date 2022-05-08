Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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  • 08.05.2022 19:56
  • Güncelleme: 08.05.2022 20:13
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

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4. dakikada Mert Hakan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gelen ortada Ghezzal’dan önce ayağını uzatarak topu önüne alan Zajc’ın sol çaprazdan vuruşunda savunmada Larin’e de çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

6. dakikada sol taraftan Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunda Josef topu uzaklaştırdı. Ceza alanı dışında Ferdi’nin gelişine çektiği şut penaltı noktası yakınlarındaki Serdar’a çarpıp sağ çaprazdaki Novak’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 0-1

7. dakikada Larin ile ceza alanı sol tarafında ikili mücadeleye giren Novak’ın eline çarpan top sonrası hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarptı. Ardından defans topu kornere gönderdi.

23. dakikada Rossi’nin sağ kanattan verdiği ara pasta topu alan Serdar’ın ceza alanına girip çapraz pozisyonda yerden çektiği şutu kaleci Ersin uzanarak kornere çeldi.

28. dakikada Kenan, ceza alanı için sağ tarafında Novak’ın ayağına yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, VAR’da pozisyonu izledikten sonra bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

31. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Welinton, Serdar Saatçı xx, Umut Meraş xx, Kenan Karaman xx, Josef de Souza xx, Emirhan İlkhan xx, Rıdvan Yılmaz xx, Rachid Ghezzal xx, Cyle Larin xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Kerem Kalafat, Kevin N’Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Necip Uysa, Alex Teixeira, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx, Marcel Tisserand xx, Filip Novak xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, İrfan Can Kahveci xx, Mert Hakan Yandaş xx, Diego Rossi xx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Jose Sosa, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Kocatürk, Mergim Berisha, Enner Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Novak (dk. 6) (Fenerbahçe), Ghezzal (dk. 31 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Josef, Welinton, Ghezzal, Ersin (Beşiktaş), İrfan Can, Mert Hakan (Fenerbahçe)

İHA

SHA Editör
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