Erkan Avseren: “Fenerbahçe, Beşiktaş’a önlem almayı düşünmeli”

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Erkan Avseren, yarın oynanacak olan Fenerbahçe derbisini yorumladı. Beşiktaş’ın asla küçümsenmemesi gereken bir ekip olduğunu söyleyen Avseren, "Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı önlem almayı düşünmeli. Sakin kalan kazanır" dedi.

Beşiktaş’ta uzun yıllar forma giyen ve daha sonra da siyah-beyazlı kulüpte önce PAF takım teknik direktörlüğü ardından da scout görevinde bulunan Erkan Avseren, İHA’ya derbiyi değerlendirdi. Derbilerin favorisi olmaz diyerek sözlerine başlayan Avseren, “Maçtan önce favori için herkes bir şeyler söyler ama sahaya çıkınca farklı bir atmosfer olur. Sergen hoca takımı iyi konsantre ediyor. Başakşehir maçı örnekti. Takım milli arada da iyi bir form tutmuş. Pandemi de sıkıntı oluşturdu Beşiktaş’ta ama bu sefer başkalarına şans geldi. Oynamayan isimler de sahaya çıktığında gayet iyiydi. Necip stoperde faydalı olurdu. Şu savunmadaki stoperler arasında Necip, futbolu en iyi bilenlerden. Oynamaya da devam etmeli” dedi. Dorukhan’ın cezalı olduğuna değinen Avseren, “Dorukhan olsaydı farklı bir yerde de kullanılabilirdi. Orta sahada Josef-Atiba ikilisi oldukça etkili ve savunmaya yük bindirmiyorlar. Arkada pek fazla alan oluşturmasına engel oluyorlar. Beşiktaş önde basarsa, birinci ve ikinci bölgede kalıp kontratağı düşünürse bu da bir taktik olur. Beşiktaş kontrollü başlayacaktır. Eksikler var. Aboubakar form tutuyor ama istenilen düzeyde değil. Ghezzal beğendiğimiz bir oyuncu ama oyun içindeki akışını artırırsa daha da iyi seviyeye gelir. Temposunu yükseltirse farkını oluşturur bu maçta. Yetenekli bir futbolcu. Larin pivot santrfor olarak gelmişti ama kenarlarda da oynayabiliyor. Güzel bir maç olacak. Maçın kazananı bence hocalar belirleyecek” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’nin kadrosu geniş”

Fenerbahçe’nin kaliteli bir ekip olduğuna dikkat çeken Erkan Avseren, “Şu anda Türkiye’nin en kaliteli oyuncu grubuna sahip. Kadro genişliği oldukça iyi. Fenerbahçe’de Erol hoca takımı tam oturtamadı. Oturttuğu zaman daha farklı olacak. Fenerbahçe bu periyotta bazı maçlarda puan kaybedebilir ama 4-5 maç sonra daha az puan kaybı yaşar. Beşiktaş’ın kalesinde problem var. Gençlere güveniyoruz tabii ki ama derbilerde genç isimler biraz heyecanlı oluyor. Takım çok baskı yerse sıkıntı yaşayabilir. Ama savunma ve ortadaki isimler gelen baskıları frenlerse kaleci için rahat bir maç geçer” dedi. Sergen Yalçın’ın bu tarz maçlarda takımı iyi hazırladığına dikkat çeken Avseren, “Sergen Yalçın eğer ki konsantrasyonunu takıma yansıtamasaydı, Başakşehir maçında Beşiktaş kazanamazdı. Başakşehir biraz rahat bir maça çıkacağını sandı ama öyle olmadı. İkinci yarıda Başakşehir kendine geldi ama zaman yetmedi. Beşiktaş ciddiye alınması gereken bir takım. Beşiktaş forması giyen bir futbolcu karşıdaki rakibi düşünmemeli, rakip Beşiktaş’ı düşünmeli. Fenerbahçe şu anda Beşiktaş’a nasıl önlem alması gerektiğini düşünsün. Fenerbahçe büyük yatırımlar yaptı. Beşiktaş’ın geçmişten gelen borçları var ve bütçeyi düşürdüler. Bu nedenle tabii ki kadroda bazı farklılıklar oluştu” açıklamasında bulundu.

“Hata yapan kaybeder”

Sergen Yalçın’ın iyi bir teknik adam olduğunu söyleyen Erkan Avseren, “Sergen Yalçın’a sen bütçe versen kaliteli oyuncu alır. Ama paran yok, 3 tane alternatif sunuyorsun ve bunun içinden seçiyor. Beşiktaş’tan aslında bu sezon camia çok büyük şeyler beklememeli. Şampiyonluk istemek çok büyük iddia olur. Bu durum da baskı oluşturuyor. Beşiktaş yapılanmaya gitti. Futbolcu kadron değişiyor. 25 kişilik takımın var ama 10 kişiyle antrenmana çıkıyorsun. Pandemi süreci var, hafta için taktik çalışıyorsun, 2 gün sonra oyuncu pozitif çıkınca sayfayı değiştirmek zorunda kalıyorsun. Türkiye’de futbolda pandemi sürecinde çok büyük beklentilere girmemek gerekiyor. Ligde hiç ummadığınız maçta takımlar, diğerlerini yenebilir. Ortada bir maç. Ben beraberlik gözüyle bakıyorum. Beşiktaş’ın bu deplasmanda kaybedeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçeli futbolcular, Gençlerbirliği maçına çıkar gibi konsantre olmayacak. Gönül ister ki Beşiktaş tam kadro çıksın. Başakşehir’in Avrupa maçları var, Türkiye Ligi var ve onlar da yorgun olabiliyor. Bu durum da konsantrasyon durumunu etkileyebiliyor. Derbide hakem düdüğü çalınca sakin olan, iyi konsantre olan iddialı duruma gelir. 3 ihtimalli maç. Hata yapan kaybedecek. Taktiksel anlamda hocalar belirleyecek maçın gidişatını. 2 takımın başında da arkadaşlarımız var. Bu nedenle çok mutluyum. Dostluk kazansın, hakemlerin adaletli olmasını, VAR’ın adaletli olmasını isterim. Beşiktaş’ta da Rıdvan’ın oynamasını isterim” diyerek sözlerini tamamladı.