K-Pet Ligleri’nde maç programları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 18 Haziran’da başlayacak Süper Lig, 1. Lig ve kupa maçların programını açıkladı. Sezonun geri kalanında 5 futbolcu değişikliği hakkının da uygulamaya konulacağı ifade edildi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 18 Haziran’da başlayacak liglerin programları ilan edildi. Açıklamada ayrıca 5 futbolcu değiştirme uygulamasıyla ilgili olarak ise, "IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geriye kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir" denildi.
Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nın yarı final ilk maçları da 24 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Kupa eşleşmeleri 4 Haziran Perşembe günü çekilecek kura ile belirlenecek.
K-Pet Süper Lig’in 23. ve 24. haftası ile K-Pet 1. Lig’in 23. haftasının programı şöyle:
K-PET Süper Lig
23. hafta
18 Haziran Perşembe
Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol
Binatlı - Gençlik Gücü TSK
19 Haziran Cuma
Yenicami - Düzkaya KOSK
Hamitköy - Mağusa Türk Gücü
20 Haziran Cumartesi
Küçük Kaymaklı - Göçmenköy İYSK
Gönyeli - Çetinkaya TSK
Merit A. Yeşilova - Baf Ülkü Yurdu
21 Haziran Pazar
Lefke - Cihangir GSK
26 Haziran Cuma
Çetinkaya TSK - Hamitköy ŞHSK
Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK
27 Haziran 2020 Cumartesi
Düzkaya KOSK - Binatlı YSK
Göçmenköy İYSK - Gençlik Gücü TSK
Küçük Kaymaklı TSK - Merit A. Yeşilova
28 Haziran Pazar
Cihangir GSK - Yenicami AK
Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği
Türk Ocağı Limasol - Lefke TSK
K-PET 1. Lig
23. Hafta
20 Haziran Cumartesi
Mesarya - Esentepe KKSK
Dörtyol - L. Gençler Birliği SK
Lapta - Görneç KSK
Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar TSK
Maraş - Girne Halk Evi
Yalova - Çanakkale TSK
Ozanköy - Karşıyaka ASK