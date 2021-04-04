Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
banner3909

Süper Lig’in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Demba Ba’nın ceza yayı önünde Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Abdulsamed meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

26. dakikada Deniz Türüç’ün pasında ceza sahası içi sağa tarafında topu alan Tolga Ciğerci’nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç’ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı

38. dakikada Deniz Türüç’ün pasında Demba Ba topu kontrol etmek isterken Wallace araya girdi. Ondan seken topu alan Giuliano’nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Carlos Ponck xx, Leo Duarte xx, Cemali Sertel xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Tolga Ciğerci xx, Edin Visca xx, Deniz Türüç xxx, Giuliano xx, Demba Ba xxx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Deniz Dilmen, Mehmet Topal, Epureanu, Aleksic, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli, Uğur Uçar

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu x, Issam Chebake x, Semih Kaya x, Wallace x, Karim Hafez x, Afriyie Acquah x, Ahmed Ildız x, Mustafa Eskihellaç x, Moryke Fofana x, Adem Büyük x, Benjamin Tetteh x

Yedekler: Eetaç Özbir, Mallan, Zuqui, Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Erkan Kaş, Jospin Nshimirimana, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Tolga Ciğerci (dk. 26) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Ponck (Medipol Başakşehir)
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841