banner4556

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı cumartesi oynanacak

banner4336

Spor Toto Süper Lig’de Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesinden dolayı 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş müsabakası da 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı cumartesi oynanacak
banner4584

Spor Toto Süper Lig’de Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesinden dolayı 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş müsabakası da 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında dün saat 17.00’de başlayan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 17.00’ye ertelenmişti. TFF’den yapılan açıklamada, Gaziantep’te elverişsiz hava ve saha koşullarının sürmesi nedeniyle mücadelenin bir kez daha ertelendiği ve daha sonra ilan edilecek bir tarihte kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

banner4575

Bu müsabakanın ertelenmesiyle 21 Ocak Cuma günü saat 20.00’de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının da 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’a alındığı ifade edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çatalca beyaza büründü
Çatalca beyaza büründü
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349