SUBÜ'de Otizm Farkındalık Günü kutlandı

SUBÜ Otizm Araştırmaları Merkezi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle tipik ve atipik öğrencileri bir araya getiren bir etkinlik düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle SUBÜ Stadyumu’nda bir etkinlik düzenledi. Merkez Müdürü Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş’ın öncülüğünü etti etkinlik, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı katkılarıyla gerçekleştirildi. ‘Otizmin Farkındayız, Birlikte Renkleniyoruz’ mottosuyla düzenlenen etkinlikte Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile Adapazarı’nda bulunan özel bir okuluun öğrencileri bir araya getirildi. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın da katıldığı etkinlikte Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gizem Karakaş ve Araştırma Görevlisi Merve Özyıldırım’ın yanı sıra Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Rekreasyon Bölümü’nden 60 öğrenci aktif görev aldı.

Küçük yüreklerin büyük umutları paylaştığı bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden SUBÜ Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş, “Spor, sanat ve eğlencenin birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Tipik ve atipik öğrenciler birlikte geçirdikleri süre boyunca kahkahalarla, oyunlarla ve öğrenme mutluluğuyla dolu anlar yaşadılar. Bu özel buluşma, toplumsal farkındalığın ve karşılıklı anlayışın gelişmesine katkıda bulunurken, empati ve yardımlaşma duygularını da pekiştirdi. Bu anlamlı etkinliğe destek veren ve özveri gösteren her bir katılımcıya teşekkür ediyorum. Daha güzel ve anlayış dolu bir dünya mümkün” diye konuştu.