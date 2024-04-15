Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı

Trendyol Süper Lig’de 32. hafta tamamlanırken, Galatasaray ile Fenerbahçe galibiyet serilerini sürdürerek zirvede puan farkını açtı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftası oynanan 10 maçla tamamlandı. Haftanın en gollü mücadelesi Pendikspor - Başakşehir arasında oynanırken, 10 mücadelede toplam 27 gol atıldı. Ligde kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe bu hafta da 3 puan alırken, galibiyet ve yenilmezlik serileri devam etti. Aslan, son 13 lig maçında sahadan 3 puanla ayrılırken, yenilmezlik serisi 20 maça çıktı. Kanarya da üst üste 7. galibiyetini elde etti ve son 21 maçta kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar haftayı 87 puanla lider kapatırken, sarı-lacivertliler de 85 puana ulaştı. En yakın takipçileri Trabzonspor, sahasında Sivasspor’a mağlup oldu ve puan farkı 33’e çıktı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Beşiktaş, Samsunspor ile berabere kalarak 48 puanla 4. sırada yer aldı.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor - Sivasspor: 0-1

Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2

MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: 3-1

Beşiktaş - Samsunspor: 1-1

Adana Demirspor - Kayserispor: 0-0

Pendikspor - Başakşehir: 2-3

Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 3-0

Hatayspor - İstanbulspor: 0-3

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor - Galatasaray: 0-4