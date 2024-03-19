Şüpheli şahsın üzerinde esrar ve metamfetamin ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şahsın üzerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahsın üzerinde esrar ve metamfetamin ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şahsın üzerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Saray ilçesi Kavacık Mahallesi’nde devriye görevi gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen G.Ö. isimli şahsın üzerinde gerçekleştirdikleri aramada 8 gram esrar ve 5 gram metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu madde ele geçirdiler.

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Gözaltına alınan G.Ö. isimli şüpheli hakkında ’Kullanmak İçin Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Bulundurmak, Kabul Etmek ve Satın Almak’ suçundan işlem başlatıldı.