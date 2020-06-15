Tabela ayağına ok gibi saplandı 1 ölü 1 yaralı

Kaza, sabah 06:30 sıralarında D-100 Karayolu Kınalı mevkii Çorlu-Çerkezköy sapağında meydana geldi. İçerisinde 2 kişi bulunan meyve yüklü ticari araç, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yön tabelasına ok gibi saplandı. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi Silivri İtfaiye ekipleri çıkararak olay yerine gelen ambulanslara teslim etti. Araç içerisinde bulunan Okan Sarıkaya yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı şahıs Soner Durukan ise Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaza sebebiyle yola saçılan meyveler İtfaiye ekiplerinde suyla temizlendi. Araç trafiği Çorlu istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı.