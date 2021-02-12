'Tapu çetesine' operasyon ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı

İstanbul Büyükçekmece'de Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait taşınmazın bilgilerini elde edip sahte tapu ile bir iş insanına sattıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı. Başkasına ait araziyi sattıkları iddiasıyla aranan şebeke mensubu 5 kişi önceki gün yakalanırken, şeffaf poşetlere sarılı para balyaları güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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  • 12.02.2021 14:51
  • Güncelleme: ..
'Tapu çetesine' operasyon ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı

İstanbul Büyükçekmece’de Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait taşınmazın bilgilerini elde edip sahte tapu ile bir iş insanına sattıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı. Başkasına ait araziyi sattıkları iddiasıyla aranan şebeke mensubu 5 kişi önceki gün yakalanırken, şeffaf poşetlere sarılı para balyaları güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbar, milyonlarca liralık arsa vurgununu ortaya çıkarmış, bir şebekenin Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait yaklaşık 30 milyon lira değerindeki araziyi, iş insanı E.P’ye satarak illegal kazanç elde ettikleri tespit edilmişti. Büyükçekmece’de yer alan gayrimenkulün gerçek dışı sahte belgelerle el değiştirdiğini saptayan polis, yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonla şebeke üyesi 5 şüpheliyi yakalamıştı. Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların bilgilerini elde edip sahte tapu ile bir iş insanına sattıkları öne sürülen çete üyelerine ait yeni görüntülere ulaşıldı. Başkasına ait araziyi sattıkları iddiasıyla aranan şebeke mensubu 5 kişinin yakalandığı operasyonda çok sayıda belge de ele geçirilirken, güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ofis olduğu düşünülen bir odada para balyalarını masaya diziyor.

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Polisin dün düzenlediği operasyonun detayları

Yürütülen soruşturmada yer alan iddialara göre E.P. isimli bir iş insanı, Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir arsanın alınması için emlak komisyoncusu İ.Ç. ile temasa geçti. İ.Ç.’nin aracı olması ile 22 milyon lira karşılığında anlaşmasının devamında iş insanının finans müdürü M.G. isimli şahsa bu anlaşma için 7 milyon lira değerindeki kendisine ait arsanın satılması konusunda vekalet verdi. M.G. isimli kişi, iş insanının banka hesabından aradaki fark olan 15 milyon lira nakit para çekerek “aracı” İ.Ç, finans müdürü M.G. ve emlak komisyoncusu M.A. isimli şahıslar tarafından arsanın satın alındığına dair iş insanına aslında Milli Emlak Müdürlüğüne ait olan arsa ile ilgili sahte tapu belgesi verildiği iddia edildi. Olayın devamında D.A. ve Y.E. isimli diğer kişiler iş insanı E.P. ile görüşerek zararının giderilmesine karşılık 250 bin lira para istedi. Olayda dolandırıldığını fark eden iş insanı E.P., hemen suç duyusunda bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, önceki gün İstanbul ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 98 mermi, 340 bin dolar ve 175 bin Euro € para ve çok sayıda tapu belgesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar ile ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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