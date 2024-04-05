Tekirdağ'da fabrika yangını sürüyor: 6 işçi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Velimeşe'de tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri ve TOMA'lar tarafından müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da fabrika yangını sürüyor: 6 işçi dumandan etkilendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, Velimeşe’de tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri ve TOMA’lar tarafından müdahale ediliyor.

Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi’nde tekstil fabrikasının bez kurutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen çok sayıda işçiye sağlık ekipleri müdahale ediyor. Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

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Yangında 6 işçi dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Rüzgarın da etkisi ile giderek büyüyen yangına itfaiyenin yanı sıra TOMA’lar da müdahale ediyor.