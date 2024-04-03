Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yasaklı madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yasaklı madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu Aydınevler Mahallesi’nde A.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada,1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet tabanca şarjörü,13 adet mermisi,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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Ergene Velimeşe Mahallesinde A.A. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 4 gram eroin ele geçirildi.

Gönence Mahallesinde M.Y. İsimli şahsın üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı.