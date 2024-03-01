Tekirdağ'da yağma ve tefecilik operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ’da ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların para talebine karşılık yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları, senetleri ödemede zorluk yaşayan mağdur şahısları tehdit ettikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince nitelikli yağma ve tefecilik suçlarıyla ilgili operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde hile ve tehdit ile vatandaşlardan maddi menfaat elde ettikleri, ekonomik zorluk yaşayan ve para talebi ile gelen şahısları yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları, senetleri ödemede zorluk yaşayan mağdur şahısları tehdit ettikleri iddia edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen operasyonda; 4 adet tabanca, 4 adet şarjör, 45 adet fişek ve 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda toplamda 10 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilirken, diğer 7 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.