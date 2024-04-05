Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Testi sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları Testi sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Testi sonuçları açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları Testi sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanlığınca 2023-YDUS/2 İç Hastalıkları Testi değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Sağlık Bakanlığınca 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmayan adayların ise sınavı geçersiz sayıldı.

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