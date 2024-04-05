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- Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Testi sonuçları açıklandı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Testi sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları Testi sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları Testi sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanlığınca 2023-YDUS/2 İç Hastalıkları Testi değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Sağlık Bakanlığınca 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmayan adayların ise sınavı geçersiz sayıldı.