Trakya Kalkınma Ajansı Edirne projeleri için açılış töreni düzenlendi

Edirne’de Trakya Kalkınma Ajansı eliyle; tarımdan turizme, sanayiden sosyal hayata kadar yerel kalkınmayı destekleyecek ve hem Edirne hem de Trakya bölgesinin ekonomisine katkı sağlayacak 17 projenin açılışı yapıldı. Trakya Kalkınma Ajansı 341 kalkınma projesine 533 milyon lira destek verdi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, “Bugün burada Trakya Kalkınma Ajansı olarak Edirne ve ilçelerinde turizmden gastronomiye, kadınlarımızın el emeğinin görünür kılınmasından istihdamın artırılmasına, gençlerimizin mesleki eğitim ile desteklenerek istihdam edilebilirliğinin artırılması gibi alanlarda yürütülen projelerin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz projelerin yanı sıra Kalkınma Ajansı olarak Edirne’mizin ihracatının artırılması için Balkanlar Masası ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz vasıtası ile özel sektörümüzün rekabet gücünü artırarak, başta Balkanlar olmak üzere farklı pazarlara erişimimizi sağlayacak destekler sunuyoruz. Yine bunun yanında sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla, sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu hastanelerimizin kapasitelerinin artırılması için çalışıyor; yurtdışından daha fazla hasta getirmelerine imkân tanıyor ve böylece bölge gelirinin artmasına vesile oluyoruz. Bu desteklerimiz sayesinde 2017 yılında bin 300 dolayında tespit edilen sağlık turisti sayısı 2023 yılında 25 bin seviyesine yükselmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz destekleri ve yönlendirmesi ile proje paydaşlarımızın katkıları sayesinde bu projelerin hayata geçirilmesi mümkün olmuştur. Tüm bu çalışmalar Edirne’mizin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını daha ileriye taşıyacaktır. Gelecekte de daha pek çok projeyi hayata geçirmeyi ve Edirne’mize kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımlarıyla, hem Edirne hem de Trakya bölgesinin ekonomisine katkı sağlayacak 17 projenin açılışı yapıldı. Trakya Kalkınma Ajansı’nın 341 kalkınma projesine 533 milyon lira destek verdiğini belirten Bakan Kacır, “Türkiye Yüzyılı’nda Edirne’mizi gerçekleştirdiğimiz projelerle ihya etmeye devam edeceğiz” dedi.