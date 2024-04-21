Türkiye'nin en büyük mobilya fuarı İnegöl'de başlıyor

50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 22 Nisan’da kapılarını ziyaretçilere açacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün ağacı sanata dönüştürmeye devam ettiğini ifade ederek, “Bu fuarda akıllı, fonksiyonel ve trend mobilyaları göreceksiniz” dedi.

Mobilyanın Başkenti İnegöl, Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 50’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak MODEF ile yeni sezonun trendini belirleyecek ürünler görücüye çıkacak. 170 ülkeye ihracat yapan, 3 bini aşkın üretim tesisiyle Türkiye ve Dünyanın mobilyasını üreten İnegöl, 22-27 Nisan tarihlerinde yeni bir mobilya şölenine imza atacak.

"Herkesi fuarımıza davet ediyorum"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, asırlardır ağacı sanata dönüştüren İnegöl’ün yarım asırlık fuar tecrübesiyle mobilyada unutulmaz bir şölene daha hazır olduğunu söyledi. İnegöl’ün şehir olarak fuara hazırlandığını kaydeden Taban, “Mobilyanın Başkenti İnegöl’de yeni bir mobilya şöleni başlıyor. 170 ülkeye ihracatımızla, 3 bini aşkın mobilya üreticimizle ve yarım asırlık fuar tecrübemizle ağacı sanata dönüştürmeye devam ediyoruz. Fuar hazırlıklarımızı tamamladık. Bu fuarda akıllı, fonksiyonel ve trend mobilyaları göreceksiniz. 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarımıza tüm misafirlerimizi davet ediyorum. Bu vesileyle emeği geçen tüm mobilyacılarımıza da teşekkür ediyorum. Fuarımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

En trend mobilyalar sunulacak

İnegöllü mobilyacılar da yaptıkları açıklamalarda mobilya ihtiyacı olan herkesi İnegöl’e davet etti. 32 yıldır İnegöl’de mobilya üretimi yapan bir firmanın yöneticisi olan Hatice Tuna, “Bizler modüler ve avangarde yatak odası ve yemek odası üretiyoruz. 22 Nisan tarihinde başlayacak olan ve bu yıl 50’ncisi düzenlenen İnegöl Mobilya Fuarı için hazırlıklarımızı tamamladık. En güncel, en trend mobilyaları vatandaşlarımıza sunacağımız mobilya fuar alanına ve mağazalarımıza tüm misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

3 arkadaşıyla kurduğu firmada mobilya üretimini sürdüren Kerim İba ise, “1 yıl önce 3 arkadaş çıktığımız bu yolda Yatak Odası, Yemek Odası ve Koltuk Takımı üretim yapıyoruz. Mağazamız Ertuğrulgazi Caddesinde. En trend ve en güncel modellerle herkesi İnegöl’ümüze davet ediyoruz” diye konuştu.

Bir mobilya firmasında mağaza müdürü olarak çalışan Baki Kır da, “MODEF için çok güzel, yeni ürünlerimiz ve modellerimiz var. Hem yurt içi hem yurt dışına hitap edecek modellerimiz var. İnegöl olarak aslında 365 gün açık olan bir fuar gibiyiz. Burası her segmentte mobilya üretiyor. Herkesi İnegöl’e bekliyoruz” şeklinde konuştu.