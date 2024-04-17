Türkiye sağlık turizminde marka olacak

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türkiye’nin 2024 yılında sağlık turizmi alanında bir marka haline geleceğini söyledi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türkiye’nin sağlık alanındaki başarısı ile sınırları aşarak uluslararası bir sağlık üssü konumuna geldiğini ifade etti. Özel hastanelerin acil servislerinin vatandaşa açılmasından aile hekimliği uygulamasına, kanser tarama merkezlerinden mega proje Şehir Hastaneleri’ne varana kadar sağlık alanında gerçekleştirilen birçok reformlar ve uygulamalar ile Türkiye’nin yurt dışında sağlık turizmi alanında aranılan ülke konumuna geldiğini belirten Karabulut, “Sağlık alanında yapılan bu reformlar sayesinde Türkiye 2024 yılında sağlık turizmi alanında bir dünya markası haline gelecektir" dedi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak, Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Asya, Amerika, Latin Amerika ve Orta Asya Türk devletlerinde Türkiye’nin sağlık alanında gerçekleştirmiş olduğu reformları ve sağlık yatırımlarını tanıtmaya öncelik vereceklerini de belirten Prof. Dr. Karabulut, "Bu ülkeler ile hükümetimizin ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının bilgileri dahilinde sağlık turizmi alanında anlaşmalar yapacağız. Sağlık alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri ile yurt dışında sağlık alanında faaliyet gösteren yabancı şirketlerin koordinasyonunu sağlayacağız. Ülkemize gelen yabancı hastaların da bürokratik işlemlerinin hızlandırılmasına yardımcı olacağız. Sağlık turizminin tıp turizmi, termal turizm, yaşlı turizmi ve sporcu turizmi gibi birçok bölümü vardır. Sağlık turizminde tüm bu alt bileşenlerin entegrasyonu markalaşmak açısından çok önemlidir. Ülkemizin coğrafi konumu, ileri teknoloji ile donatılmış ve uluslararası standartlara akredite olmuş sağlık kuruluşları, sektörde yetişmiş eğitimli insan gücü, kaplıcaları ve doğal kaynaklarıyla sahip olduğu bu potansiyel sayesinde Türkiye’nin sağlık turizmi alanında dünyada çok daha önemli bir konuma ulaşacağı bir gerçektir. Bir turist gittiği ülkeye ortalama 800 dolar gelir bırakırken, sağlık turisti bunun 10 katı kadar bir gelir oluşturur. Bu nedenle bir taraftan yaşlı ve engelli bakım merkezleri, termal kaplıcalar ile sporcu turizmine yönelik sağlık kuruluşlarının sayısını artıracak faaliyetlere destek verirken, diğer taraftan da bu sağlık kuruluşlarının kalitesini ve teknoloji seviyesini artıracak çalışmalara yoğunlaşacağız” ifadelerine yer verdi.