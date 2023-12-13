Tuzcumurat Mahalle Evi hizmete açıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2 bin 255 metrekarelik alan üzerine yapılan Edremit Belediyesi Tuzcumurat Mahalle Evi, 500 kişilik düğün salonu, hayır yemeği salonları, çeşitli kursların yapılabileceği sınıflar, kadınlar için el emeği merkezi, çeşitli etkinlik ve toplantı salonları ile mahalle ekmek fırınları yer alıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçenin en büyük mahallelerinden olan Tuzcumurat Mahallesi sakinlerine verdiği sözü yerine getirdi. Mahalle sakinlerinin örf, adet ve geleneklerini yerine getirebileceklerin bir alan olmanın yanında kurslar, el emeği merkezi, çeşitli etkinlik ve toplantı salonları ile vatandaşların buluşma noktası olacak olan Mahalle Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tuzcumurat Mahallesi sakinlerinden olan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Cemil Kocabıyık yaptığı konuşmada “Komşularımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eseri mahallemize kazandıran Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da, görev süresi boyunca, pandemi, deprem felaketi, ekonomik krizler ve kent genelinde doğalgaz çalışmalarından kaynaklanan sorunlara rağmen verdikleri sözün yüzde 80’ni hayata geçirdiklerini belirterek “2019 Mart ayında bize verdiğiniz yetki ile belediye meclisimiz ile birlikte 5 yıldır sizlere hizmet etmekteyiz. Bu dönem zarfında 2 yıl süren bir pandemi ile mücadele ettik. Ardından ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremini yaşadık. Ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldık ve doğalgaz çalışmalarının hepimize ciddi bir anlamda maddi, manevi ve mali yükü ile mücadele ettik.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen size sözünü verdiğimiz vaatlerimizin ve projelerimizin yüzde 80’inini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Onun için diyoruz ki; Edremit, Edremit olalı böyle hizmet görmedi!

Sırasıyla; Atatürk Gençlik Merkezi, Şükrü Tunar ve Ayhan Şahenk Kültür Merkezleri, Darsofa Düğün Salonu, Zeytinli Kır Düğün Salonu, Anıt Çeşme düzenlenmesi, Zeytinli Sağlık Ocağı, Altınoluk Çarşı ve Caddelerinin düzenlemesi, Edremit Yılmaz Akpınar ve Sıtkı Paşa Cadde düzenlemeleri

Güre Sahil Ve Köy Meydan Projeleri, Kızılkeçili Köy Meydan Projesi, Sabahattin Ali Anı Evi, Altınoluk Kütüphanesi, Altınoluk Kreş Projesi, Akçay Şube Binasının satın alınması, Akçay Kordon, Sarıkız Meydanı, Leman Akpınar Caddesi ve Akçay Halk Plajı projelerimiz, sosyal hizmet, eğitim, kültür ve sanat etkinliklerimiz ile ve daha birçok projelerimizi bir bir hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz!

Yarında yüzde yüzünü kendi imkanlarımız ile yaptığımız ve sahibi olduğumuz Edremit Belediyesi Personel AŞ binamızın açılışını yapacağız, siz sevgili Edremitlileri saat 12:00’da açılışımıza bekliyoruz. Tekrar diyoruz ki, Edremit Edremit olalı böyle bir hizmet görmedi!

Bugünde yine söz verdiğimiz gibi Tuzcumurat Mahalle Evini, bu büyük eseri Tuzcumuratlıların ve Edremit halkının hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tuzcumurat Mahallemiz milli ve manevi değerlerine derinden bağlı gelenekçi ve geleneklerini yaşatan, gelecek kuşaklarına taşıyan, mahalle olarak her zaman Edremit’in sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar veren büyük bir mahalledir.

Bu mahalle benim ikinci mahallemdir. 40 yıldır buradayım. Burada kardeşlerim, arkadaşlarım, büyüklerim var. Mahallemizin bütün bu değerlerine cevap verecek bu büyük eseri bugün Tuzcumurat Mahallemizin ve Edremit’in hizmetine sunuyoruz.

Bu projenin hayata geçmesinde başta Meclis Üyelerimiz olmak üzere, Fen İşleri Müdürümüz ve personeline, Park Bahçeler Müdürümüz ve personeline, İşletme İştirakler Müdürümüz ve personeline, Temizlik İşleri Müdürümüz ve personeline, Tuzcumurat Mahalle Muhtarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bu büyük eserin Tuzcumurat Mahallemize ve Edremit’imize hayırlı olmasını diliyorum. Edremit Edremit olalı böyle hizmet görmedi, mazeret yok çalışmaya devam” dedi.

Halk oyunları gösterisinin ardından Başkan Arslan ve katılımcılar tarafından Tuzcumurat Mahalle Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Tuzcumurat Mahallesi 218. Sokak’ta (Göbelezoğlu Ortaokulu arkası) 2 bin 255 metrekarelik arazi alanı üzerine yapılan mahalle evinde; bin 175 metrekarelik kapalı alanda 500 kişilik düğün salonu, hayır yemeği salonları, kurs, kadınlar için el emeği merkezi, çeşitli etkinlik ve toplantı salonları ve mahalle ekmek fırınları yer alıyor.