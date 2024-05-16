Yeni aldığı silahla Meleknur'un ölümüne neden olmuştu: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Fatih’te yeni aldığı silahı göstererek ‘vurayım mı seni’ dediği sırada 17 yaşındaki Meleknur Özgener’i vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada mütalaa açıklandı. Savunmasında, “Ben kimseyi öldürmedim, bu konuda vicdanım rahat’’ diyen sanığa Savcılık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Fatih’te 1 Ocak 2024 te 17 yaşındaki Meleknur Özgener’i yeni aldığı silahı gösterdiği ve ‘vurayım mı seni’ dediği sırada silahla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Ercan Şahin’in (32) yargılanmasına başlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ercan Şahin ve ölen Meleknur Özgener’in müşteki ailesi hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"Böyle bir şeyi kasıtlı yapmış olsaydım Meleknur’u neden hastaneye götüreyim?"

Meleği yaklaşık 1 senedir tanıdığını, olay günü aracıyla bakkala gittiği sırada Nisanur ve Meleknur ile karşılaştığını belirterek savunma yapan sanık Şahin, "Aracı kenara çektim Melek hastaydı. Üşüyordu bende iyilik amaçlı olsun diye araca binmesini söyledim klimayı açtım düşman sahibi olduğum için silahı vitesin olduğu yere koydum. Merminin silahın ağzında olduğunu bilmiyordum. Telefonla uğraştığım sırada ben fark etmeden Meleknur silahı eline almış, eline alırken elime vurdu kafasını çevirdi. O esnada silah patladı. Böyle bir şeyi kasıtlı yapmış olsaydım Meleknur’u neden hastaneye götüreyim? Ben kimseyi öldürmedim bu konuda vicdanım rahat" ifadelerini kullandı.

“Bu olay kazayla oldu ancak benim çevrem bana baskı yaptı”

Duruşmada olayın yaşandığı sırada aynı araçta bulunan ve tanık sıfatıyla dinlenen Nisanur A., olay yaşandıktan sonra Meleknur’u sanık Ercan Şahin’le beraber hastaneye götürdüklerini söyleyerek, “Bu olay kazayla oldu ancak benim çevrem bana baskı yaptı. Bana ‘senin arkadaşın öldü. Bu olayı Ercan’ın bilerek yaptığını söyle’ dediler. Korktuğum için Savcılığa o şekilde bir ifade verdim. Sanık Şahin, ‘oyuncak değil bu’ dediği sırada Meleknur silahı eliyle ittirdi ve o sırada silah patladı. Olay sonrası hastaneye gittik. Hastanenin önüne gelerek Meleknur’u sedyeye yatırdık. Sanık Şahin bana ‘hastanenin önünde bekleyeceğim’ dedi. Ben içeri girdim. Olayın ilk gününden beri Meleknur’un ailesi tarafından tehdit ve baskılara maruz kalıyorum. Babası bana saldırmaya çalıştı, aramıza polisler girdi. Polisler ben ifade verirken değiştirmem için baskı yaptılar” dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ercan Şahin’in ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ercan Şahin’in tutukluluk halinin devamına ve sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, bir polis memuru tarafından hastanede, 17 yaşında bir kadının silahla vurulduğunun ihbar edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi. Meleknur Özgener’in kafasının sol ve sağ kısmından 2 mermi girişi bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Özgener’in yaninda bulunan ve tanık olarak yer alan Nisanur A.’nın ifadesine yer verildi. Tanığın Melek ile yılbaşı gecesi buluştukları sırada mahalleden tanıştıkları sanık Ercan Şahin’le karşılaştıklarını belirttiği ifadesinde " Ercan’ın araç içerisinde olduğunu, Meleknur’un üşümesi sebebiyle aracın ön yolcu koltuğuna bindigini, Şahin’in ise şoför camının önünde oldugunu, aracın sürgü kapısının kenarında bulunan siyah renkli silahı çıkartarak yeni aldığını söyleyip Meleknur’a doğrulttuğunu, "Vurayım mı seni" diye şakalaştığı yer aldı. İddianamede, şakalaşmanın ardından Şahin’in tetiği çektiğini, o sırada ise Özgener’in kafasından duman çıktığını ve kan aktığını gördüğünü, hemen arka kapıdan araca binerek hastanenin birkaç sokak gerisine gittiklerini, şüpheli Şahin’in o sırada silahı Özgener’in eline verip bir el havaya ateş ettirdiğini söylediği kaydedildi.

"Silahı önce sen aldın, kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin"

Tanık Nisanur A’.nın ifadesinin devamında ayrıca, Özgener’i hastaneye götürdükten sonra şüphelinin, kendisini tehdit etmesi üzerine yeniden araca bindiğini, araca bindikten sonra şüphelinin kendisine ‘silahı önce sen aldın, kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin’ dediğini, sonrasında ise Özgener’in yanına gittiğini söylediği aktarıldı.

Silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi

Şüpheli Ercan Şahin’in Meleknur Özgener’i hastanenin kapısına bıraktıktan sonra kaçtığının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin olaydan 1 hafta sonra teslim olduğu, her ne kadar suçu kabul etmediğini söylese de tanık beyanına göre silahı Özgener’e doğrultarak tetiğe bastığı, silahın kendisine ait olduğunu söylediği ve bu nedenle silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi.

Yılbaşı kutlaması için pasta almaya çıktığını söyledi

Şüpheli Ercan Şahin’in ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin Meleknur Özgener’i mahalleden tanıdığını, kardeşi gibi gördüğünü, olay günü evde yılbaşı kutlaması yapmak için pasta almaya çıktığını, yolda Meleknur ve Nisanur ile karşılaştığını, Meleknur Özgener’in araçtayken silahı almak için hamle yaptığını ancak kendisinin silahı almasını engellemek için çektiği sırada silahın bir anda patladığını söylediği, Özgener’i hastaneye bıraktıktan sonra ise korktuğu için kaçtığını söylediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ercan Şahin’in ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.