TV+'ın kanalları bayramda herkese açık olacak

TV+, premium kategorisindeki kanalları ve tüm içerikleri bayram boyunca tüm ekran tutkunlarına açılacağını bildirdi.

Türkiye’nin süper içerik platformu TV+, premium kategorisindeki kanalları ve tüm içerikleri bayram boyunca tüm ekran tutkunlarına açıyor. 6-14 Nisan tarihleri arasında TV+’a giriş yapan kullanıcılar, ilk 7 gün boyunca Şampiyonlar Ligi maçlarından yeni suç draması ‘Parish’ dizisine, en sürükleyici filmlerden ilgi çekici belgesellere kadar platformu ücretsiz izleyebilecek.

Yapılan bilgilendirmeye göre, TV+, Ramazan Bayramı’nı tüm Türkiye ile birlikte kutluyor. TV+’taki en sevilen kanallar, heyecanlı maçlar, en iyi film ve diziler, ilginç belgeseller ve çok daha fazlası bayram süresince herkese açık olacak. 6-14 Nisan tarihleri arasında gelen kullanıcılar, geldikleri günden itibaren 7 gün boyunca TV+’taki her türlü içeriğe ücretsiz bir biçimde erişip, bayramın keyfini çıkaracak.

‘Game of Thrones’ , ‘Parish’ ve ‘Gray’ TV+’ta

Bayram boyunca son yılların en çok ses getiren HBO yapımı diziler ‘Game of Thrones’, ‘True Detective’, ‘Chernobly’ ve ‘Sopranos’un yanı sıra, yeni diziler de TV+’ta seyirciyle buluşacak. 1 Nisan’da ABD ile aynı anda ve sadece TV+’ta yayına giren ‘Parish’ dizisi ekran tutkunlarının ilgisine sunulacak. Başrolünü ‘Breaking Bad’ ve ‘Better Call Saul’ dizilerinde Gus Fring karakterini canlandıran Giancarlo Esposito’nun üstlendiği ‘Parish’, suç gerilim türünde son dönemin en iddialı yapımları arasında yer alıyor. 12 Nisan’da ilk kez ve sadece TV+ ekranlarında yayınlanacak ‘Gray’ dizisinin yanı sıra Ben Affleck ve Alice Brage‘nın başrollerinde olduğu ‘Hypnotic’ adlı aksiyon gerilim filmi de ekran severlerle buluşacak. Patricia Clarkson’un başrolde olduğu ‘Gray’ dizisinde , bir CIA casusu olan Cornelia Gray’in 20 yıl boyunca saklandıktan sonra, hain olduğundan şüphelenen hükümet ajanlarından kaçarak tekrar göreve gelmesini işleniyor.

Avrupa’nın maçları TV’ta

Spor tutkunlarının ilgiyle takip ettiği TV+, bayramda da yüzleri güldürecek. Şampiyonlar Ligi heyecanı Exxen TV aracılığıyla TV+’ta olacak. 9-11 Nisan tarihleri arasında Avrupa’nın en iyi takımları arasında gerçekleşecek heyecan dolu maçlar tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanında Real Madrid- Manchester City karşılaşması ile Barcelona- Paris Saint-Germain maçı seyirciyle buluşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finallerde Viktoria Plzen- Fiorentina ile Liverpool - Atalanta mücadelesi izlenebilecek. S Sport’ta da Avrupa basketbolunun en prestijli arenası olan Turkish Airlines EuroLeague maçlarının yanı sıra LaLiga ve İtalya Serie A’daki mücadeleler TV+’ta naklen yayınlanacak. 11 Nisan Perşembe akşamı EuroLeague’de Anadolu Efes-Kızılyıldız karşılaşması S Sport kanalında 20:30’da canlı yayınlanacak. 12 Nisan Cuma akşamı ise Olympiacos-Fenerbahçe Beko maçı 21:15 itibariyle S Sport kanalında izleyicilerle buluşacak. 13 Nisan Cumartesi LaLiga’da Mallorca-Real Madrid karşılaşması S Sport kanalında 19:30’da yayınlanırken hemen ardından 22:00’de Cadız-Barcelona mücadelesi S Sport ekranlarında olacak. İtalya Serie A’da 13 Nisan Cumartesi 19:00’da Torino-Juventus maçı S Sport 2 kanalında futbolseverlerle buluşurken 21:45’te Bologna-Monza karşılaşması yine S Sport 2 ekranlarında TV+ kullanıcılarıyla buluşacak.