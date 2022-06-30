U18 Futbol Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi

U18 Milli Takımı, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu son maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, grubunu dört puanla ikinci sırada tamamladı. Grubun diğer maçında Yunanistan, Portekiz’i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından ay-yıldızlılar, 19. Akdeniz Oyunları’nda yarı finale yükseldi.

Millilerin yarı finaldeki rakibi bu akşam oynanacak maçlar sonucunda A Grubunu birinci sırada tamamlayan takım olacak. U18 Milli Takımın yarı final maçı 2 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30’da Mers El Hadjadj Stadium’da oynanacak.