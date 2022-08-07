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Ukrayna'ya gidecek olan 'Osprey S' adlı boş gemide denetimler tamamlandı
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Ukrayna'ya gidecek olan 'Osprey S' adlı boş gemide denetimler tamamlandı

Türkiye'den Ukrayna'ya tahıl almak için gidecek olan 'Osprey S' adlı gemide denetimler tamamlandı.

Ukrayna'ya gidecek olan 'Osprey S' adlı boş gemide denetimler tamamlandı
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Türkiye’den Ukrayna’ya tahıl almak için gidecek olan “Osprey S” adlı gemide denetimler tamamlandı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" çerçevesinde Ukrayna’dan tahıl almak için yola çıkmak üzere gelen Liberya bandralı "Osprey S" isimli gemi, İstanbul’un kuzeyine demirlemişti.

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Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde görevli müşterek denetleme timi, gemiye gelerek denetimlerini yaptı. Yaklaşık iki saat süren denetimlerin tamamlanmasının ardından boş gemi, tahıl almak üzere Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’na doğru hareket edecek.

İHA
Editör

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